S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Dover-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 58.22 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Dover-Aktie investiert hat, hat nun 17.175 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’335.91 USD, da sich der Wert einer Dover-Aktie am 31.08.2026 auf 194.23 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 233.59 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Dover eine Marktkapitalisierung von 26.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch