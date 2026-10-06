S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Dover-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Dover-Papier an diesem Tag 166.52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Dover-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.601 Dover-Aktien. Die gehaltenen Dover-Anteile wären am 05.10.2026 114.88 USD wert, da der Schlussstand 191.30 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 14.88 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Dover betrug jüngst 25.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch