S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 10 Jahren abgeworfen

Dover-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57.69 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Dover-Papier investiert hätte, hätte er nun 173.352 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Dover-Aktien wären am 28.09.2026 33’193.42 USD wert, da der Schlussstand 191.48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 231.93 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Dover eine Marktkapitalisierung von 25.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch