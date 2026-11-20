Am 20.11.2021 wurde die DoorDash-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das DoorDash-Papier bei 215.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.465 DoorDash-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 73.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157.13 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27.00 Prozent verringert.

Am Markt war DoorDash jüngst 72.67 Mrd. USD wert. DoorDash-Papiere wurden am 09.12.2020 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der DoorDash-Aktie lag damals bei 182.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch