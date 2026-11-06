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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in DoorDash-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das DoorDash-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DoorDash-Aktie bei 196.46 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 5.090 DoorDash-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 179.92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 915.81 USD wert. Mit einer Performance von -8.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war DoorDash zuletzt 86.35 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der DoorDash-Papiere an der Börse NAS war der 09.12.2020. Der Erstkurs der DoorDash-Aktie belief sich damals auf 182.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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