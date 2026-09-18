DoorDash Aktie 58365265 / US25809K1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable DoorDash-Anlage?
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DoorDash-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DoorDash-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DoorDash-Aktie bei 80.92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.236 DoorDash-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 240.43 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 17.09.2026 auf 194.56 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 140.43 Prozent.
Der Börsenwert von DoorDash belief sich jüngst auf 85.09 Mrd. USD. Das DoorDash-Papier wurde am 09.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des DoorDash-Papiers lag beim Börsengang bei 182.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu DoorDash
|
16:02
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)