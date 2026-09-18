S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DoorDash-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DoorDash-Aktie bei 80.92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.236 DoorDash-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 240.43 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 17.09.2026 auf 194.56 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 140.43 Prozent.

Der Börsenwert von DoorDash belief sich jüngst auf 85.09 Mrd. USD. Das DoorDash-Papier wurde am 09.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des DoorDash-Papiers lag beim Börsengang bei 182.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch