Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Dominos Pizza-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 21.10.2023 wurde die Dominos Pizza-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Dominos Pizza-Aktie letztlich bei 347.69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.876 Dominos Pizza-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 909.75 USD, da sich der Wert einer Dominos Pizza-Aktie am 20.10.2026 auf 316.31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9.03 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für Dominos Pizza eine Börsenbewertung in Höhe von 10.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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