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|Profitables Dominos Pizza-Investment?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Dominos Pizza-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Dominos Pizza-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 372.42 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26.851 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’394.23 USD, da sich der Wert einer Dominos Pizza-Aktie am 17.11.2026 auf 349.86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.06 Prozent verringert.
Am Markt war Dominos Pizza jüngst 11.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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