Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Dominion Energy-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72.87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 137.231 Dominion Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominion Energy-Papiers auf 66.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’095.65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.04 Prozent abgenommen.

Dominion Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57.89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch