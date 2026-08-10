S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dominion Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Dominion Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Dominion Energy-Anteile 61.81 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 161.786 Dominion Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 10’902.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.39 USD belief. Damit wäre die Investition um 9.03 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Dominion Energy belief sich jüngst auf 59.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch