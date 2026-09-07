Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Dominion Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Dominion Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 58.19 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Dominion Energy-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.719 Dominion Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.15 USD, da sich der Wert eines Dominion Energy-Papiers am 04.09.2026 auf 65.84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.15 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Dominion Energy einen Börsenwert von 57.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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