S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Dominion Energy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48.51 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hat, hat nun 20.614 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 64.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’326.74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 32.67 Prozent.

Dominion Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56.46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch