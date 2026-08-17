S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Dominion Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48.09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dominion Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 2.079 Dominion Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 68.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.00 USD wert. Mit einer Performance von +43.00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Dominion Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch