S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dominion Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Dominion Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Dominion Energy-Papiers betrug an diesem Tag 44.87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.229 Dominion Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 68.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152.89 USD wert. Mit einer Performance von +52.89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Dominion Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch