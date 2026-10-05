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Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097

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Investmentbeispiel 05.10.2026 16:02:15

S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: Hätte sich ein Dominion Energy-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dominion Energy gewesen.

Dominion Energy
50.87 CHF -0.12%
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Vor 1 Jahr wurden Dominion Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 61.53 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16.252 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 996.42 USD, da sich der Wert eines Dominion Energy-Papiers am 02.10.2026 auf 61.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0.36 Prozent verkleinert.

Dominion Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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