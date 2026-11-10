S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar Tree-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Dollar Tree-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 106.29 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Dollar Tree-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.408 Dollar Tree-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie auf 137.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’291.09 USD wert. Damit wäre die Investition um 29.11 Prozent gestiegen.

Der Dollar Tree-Wert an der Börse wurde auf 24.47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch