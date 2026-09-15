Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Dollar Tree-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Dollar Tree-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dollar Tree-Anteile bei 97.26 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Dollar Tree-Papier investiert hätte, hätte er nun 102.817 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 119.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’252.72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22.53 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Dollar Tree belief sich zuletzt auf 22.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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