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Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080

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Hochrechnung 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Dollar Tree-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Dollar Tree
107.85 CHF 3.63%
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Am 18.08.2025 wurden Dollar Tree-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Dollar Tree-Papier an diesem Tag 112.06 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8.924 Dollar Tree-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie auf 129.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’155.99 USD wert. Damit wäre die Investition 15.60 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Dollar Tree eine Marktkapitalisierung von 24.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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