Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Dollar Tree-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Dollar Tree-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Dollar Tree-Aktie bei 104.50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.957 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.49 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7.49 Prozent.
Dollar Tree markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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