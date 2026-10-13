Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Dollar Tree-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Dollar Tree-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dollar Tree-Anteile an diesem Tag 92.59 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.080 Dollar Tree-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie auf 117.61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.02 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 27.02 Prozent.
Der Dollar Tree-Wert an der Börse wurde auf 22.28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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