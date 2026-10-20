Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Dollar Tree-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110.53 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.047 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 123.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’114.18 USD wert. Das entspricht einem Plus von 11.42 Prozent.
Dollar Tree wurde am Markt mit 23.31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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