S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.08.2016 wurden Dollar Tree-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97.37 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hat, hat nun 1.027 Anteile im Depot. Die gehaltenen Dollar Tree-Papiere wären am 10.08.2026 132.86 USD wert, da der Schlussstand 129.37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.86 Prozent gesteigert.

Dollar Tree wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch