Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Dollar Tree-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Dollar Tree-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81.84 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.219 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 131.42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’605.82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60.58 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Dollar Tree belief sich zuletzt auf 24.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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