Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dollar General-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Dollar General eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Dollar General-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 164.85 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.066 Dollar General-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 122.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 742.61 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25.74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dollar General bezifferte sich zuletzt auf 27.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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