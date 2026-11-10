S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar General von vor 5 Jahren bedeutet

Am 10.11.2021 wurden Dollar General-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Dollar General-Anteile an diesem Tag bei 220.77 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Dollar General-Papier investiert hätte, hätte er nun 45.296 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar General-Aktie auf 136.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’191.06 USD wert. Mit einer Performance von -38.09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Dollar General belief sich jüngst auf 29.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch