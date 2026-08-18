Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dollar General-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Dollar General-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 18.08.2021 wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Dollar General-Aktie bei 231.64 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.170 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 120.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’183.91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.16 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Dollar General belief sich zuletzt auf 27.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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