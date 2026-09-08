Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar General von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dollar General gewesen.
Die Dollar General-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 127.20 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 78.616 Dollar General-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 10’472.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133.21 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.72 Prozent angewachsen.
Dollar General wurde am Markt mit 29.39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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