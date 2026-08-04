S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar General-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 04.08.2025 wurde das Dollar General-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110.94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.901 Dollar General-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar General-Aktie auf 127.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.13 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 115.13 USD entspricht einer Performance von +15.13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dollar General einen Börsenwert von 28.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch