Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Dollar General-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Dollar General-Anteile bei 108.76 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.195 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 126.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’165.41 USD wert. Das entspricht einem Plus von 16.54 Prozent.
Dollar General war somit zuletzt am Markt 27.11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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