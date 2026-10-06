Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Dollar General-Investment verdienen können.
Dollar General-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dollar General-Anteile bei 103.67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.965 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.10 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Anteils am 05.10.2026 auf 119.32 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15.10 Prozent.
Am Markt war Dollar General jüngst 26.36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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