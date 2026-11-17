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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar General-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Dollar General-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Dollar General-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Dollar General-Anteile an diesem Tag bei 76.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.300 Dollar General-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177.06 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 16.11.2026 auf 136.18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 77.06 Prozent vermehrt.
Dollar General war somit zuletzt am Markt 29.57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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