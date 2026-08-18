S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Am 18.08.2025 wurden Digital Realty Trust-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 165.02 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investierten, hätten nun 60.599 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers auf 197.91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’993.09 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.93 Prozent erhöht.

Digital Realty Trust war somit zuletzt am Markt 74.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch