Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Digital Realty Trust gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 123.24 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hat, hat nun 8.114 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’511.93 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 21.09.2026 auf 186.33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51.19 Prozent.
Digital Realty Trust war somit zuletzt am Markt 67.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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