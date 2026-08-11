Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digital Realty Trust-Aktie Investoren gebracht.
Am 11.08.2016 wurde das Digital Realty Trust-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 101.64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Digital Realty Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 9.839 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Digital Realty Trust-Anteile wären am 10.08.2026 1’882.13 USD wert, da der Schlussstand 191.30 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88.21 Prozent gesteigert.
Digital Realty Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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