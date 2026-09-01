Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Digital Realty Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 166.60 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Digital Realty Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.002 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 1’113.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185.59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.40 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 68.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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