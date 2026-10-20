S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digital Realty Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Digital Realty Trust-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115.81 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86.348 Digital Realty Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’938.26 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 19.10.2026 auf 173.00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49.38 Prozent zugenommen.

Am Markt war Digital Realty Trust jüngst 65.31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch