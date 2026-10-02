S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr verdient

Am 02.10.2025 wurde die Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Diamondback Energy-Papier bei 143.19 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Diamondback Energy-Aktie investierten, hätten nun 0.698 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 129.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185.51 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.56 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Diamondback Energy belief sich zuletzt auf 51.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch