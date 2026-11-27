Heute vor 1 Jahr wurde das Diamondback Energy-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 149.31 USD. Bei einem Diamondback Energy-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66.975 Diamondback Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 12’065.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180.15 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20.66 Prozent angewachsen.

Diamondback Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50.15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch