S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Diamondback Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Diamondback Energy-Aktie betrug an diesem Tag 142.74 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investierten, hätten nun 70.057 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 202.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’217.46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42.17 Prozent.

Alle Diamondback Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch