Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Diamondback Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Diamondback Energy-Aktie betrug an diesem Tag 141.12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investierten, hätten nun 7.086 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 189.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’343.75 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34.38 Prozent.
Alle Diamondback Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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