Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Diamondback Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Diamondback Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148.94 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Diamondback Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 67.141 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (199.51 USD), wäre das Investment nun 13’395.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.95 Prozent erhöht.
Diamondback Energy war somit zuletzt am Markt 56.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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