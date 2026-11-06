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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Diamondback Energy-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Diamondback Energy-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 160.14 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Diamondback Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.445 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 179.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’213.94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12.14 Prozent angezogen.
Am Markt war Diamondback Energy jüngst 50.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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