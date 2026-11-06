S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Diamondback Energy-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 160.14 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Diamondback Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.445 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 179.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’213.94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12.14 Prozent angezogen.

Am Markt war Diamondback Energy jüngst 50.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch