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|Lukratives Diamondback Energy-Investment?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Diamondback Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Diamondback Energy-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Diamondback Energy-Anteile bei 97.10 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Diamondback Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.299 Diamondback Energy-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 1’820.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176.77 USD belief. Das entspricht einem Plus von 82.05 Prozent.
Der Börsenwert von Diamondback Energy belief sich jüngst auf 48.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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