S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Diamondback Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Diamondback Energy-Aktie betrug an diesem Tag 156.47 USD. Bei einem Diamondback Energy-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.391 Diamondback Energy-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 191.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’225.03 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.50 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Diamondback Energy eine Marktkapitalisierung von 51.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch