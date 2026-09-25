Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Diamondback Energy-Investment verdienen können.
Das Diamondback Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Diamondback Energy-Anteile bei 88.92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 112.461 Diamondback Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 21’256.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112.56 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Diamondback Energy belief sich zuletzt auf 52.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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