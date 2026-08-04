Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Devon Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in Devon Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Devon Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31.94 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Devon Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 313.087 Devon Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 44.57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’954.29 USD wert. Mit einer Performance von +39.54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Devon Energy zuletzt 52.12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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