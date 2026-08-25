Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Devon Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Devon Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Devon Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Devon Energy-Aktie bei 44.38 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Devon Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 225.327 Devon Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 10’867.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.23 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’867.51 USD entspricht einer Performance von +8.68 Prozent.
Devon Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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