S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Devon Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Devon Energy-Anteile betrug an diesem Tag 35.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.153 Devon Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’315.60 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Anteils am 28.09.2026 auf 46.73 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31.56 Prozent.

Der Devon Energy-Wert an der Börse wurde auf 51.65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch