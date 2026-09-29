Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.2%  SPI 19’748 -0.1%  Dow 51’311 -0.3%  DAX 25’499.1 0.5%  Euro 0.9461 0.0%  EStoxx50 6’347 0.7%  Gold 4’168 1.3%  Bitcoin 69’891 0.6%  Dollar 0.8341 0.2%  Öl 104.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Devon Energy-Performance im Blick 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Devon Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Devon Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Devon Energy
38.85 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Devon Energy-Anteile betrug an diesem Tag 35.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.153 Devon Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’315.60 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Anteils am 28.09.2026 auf 46.73 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31.56 Prozent.

Der Devon Energy-Wert an der Börse wurde auf 51.65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Devon Energy Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten