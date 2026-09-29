Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Devon Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Devon Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Devon Energy-Anteile betrug an diesem Tag 35.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.153 Devon Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’315.60 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Anteils am 28.09.2026 auf 46.73 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31.56 Prozent.
Der Devon Energy-Wert an der Börse wurde auf 51.65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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