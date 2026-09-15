Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Devon Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Devon Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Devon Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Devon Energy-Aktie an diesem Tag bei 30.33 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 329.707 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’396.31 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Papiers am 14.09.2026 auf 49.73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.96 Prozent zugenommen.
Der Devon Energy-Wert an der Börse wurde auf 55.36 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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