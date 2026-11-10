S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Devon Energy vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Devon Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Devon Energy-Papier bei 42.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.624 Devon Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 1’001.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.40 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0.17 Prozent gesteigert.

Devon Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch